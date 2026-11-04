Merate celebra il 4 Novembre con gli studenti della Manzoni protagonisti della commemorazione

La cerimonia si è svolta questa mattina, mercoledì, in piazza Libertà

MERATE – Sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni i protagonisti della commemorazione del 4 Novembre, celebrata questa mattina, mercoledì, in piazza Libertà a Merate. Una partecipazione corale, quella delle classi dell’istituto, che ha dato alla Festa dell’Unità Nazionale e alla Giornata delle Forze Armate un significato particolare, intrecciando memoria storica, riflessione sulla pace e impegno civile.

La cerimonia, iniziata alle 10, si è aperta con l’intervento del professor Pierantonio Merlini, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale, le forze dell’ordine e gli Alpini per la vicinanza dimostrata alla scuola, sottolineando l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nelle occasioni di commemorazione. Nel solco di una tradizione dell’istituto, che ogni anno sceglie una canzone per accompagnare una riflessione su temi di attualità e rilevanza sociale, gli studenti hanno proposto “Il mio nome è mai più”, brano di Jovanotti, Ligabue e Piero Pelù diventato un simbolo del messaggio pacifista.

A seguire, il professor Lorenzo Proserpio ha accompagnato i ragazzi in un confronto tra la loro quotidianità e quella dei giovani che, poco più che adolescenti, si ritrovarono al fronte durante la Prima guerra mondiale. Dalle comodità e dalle preoccupazioni di oggi alla vita nelle trincee, tra fango, freddo e paura: un parallelismo per ricordare quanto fosse diverso il destino dei loro coetanei di allora. Il docente ha richiamato il significato del 4 novembre 1918, quando per l’Italia cessarono le ostilità, soffermandosi su due ragioni per cui è importante continuare a fare memoria: riconoscere il valore della libertà e della pace, conquistate anche attraverso il sacrificio di tanti giovani, e non dimenticare gli errori della storia, per evitare di ripeterli.

La riflessione è proseguita attraverso le letture affidate agli studenti. Sono stati proposti alcuni versi di “Veglia” di Giuseppe Ungaretti e di “Mare” di Piero Jahier, canti della tradizione come “Sul cappello”, e la poesia “Al soldato caduto” di Renzo Pezzani. Non poteva mancare l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Particolarmente significativo l’intervento del sindaco Mattia Salvioni, che ha scelto di rivolgersi direttamente ai ragazzi, invitandoli a sentirsi parte attiva del presente e del futuro del Paese, valorizzando il tempo trascorso a scuola e le occasioni di crescita.

La mattinata è poi proseguita al Giardino della Memoria, dove le classi terze hanno partecipato all’alzabandiera e alla deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. A seguire, il professor Proserpio ha tenuto una lezione all’aperto sulla storia del parco e dei cosiddetti viali della rimembranza.