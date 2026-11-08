Merate celebra il 4 Novembre, Salvioni: “La pace è anche una responsabilità di ciascuno di noi”

Questa mattina, domenica, la cerimonia del 4 novembre

Messa e poi corteo fino al monumento dei Caduti dove si è tenuta l’alzabandiera con la posa della corona di alloro

MERATE – La memoria di chi ha sacrificato la vita per l’Italia, il ringraziamento alle Forze armate e una riflessione sul significato attuale della difesa nazionale. Merate ha celebrato questa mattina, domenica 8 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con la tradizionale commemorazione del 4 Novembre, alla presenza delle autorità civili e religiose, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e della cittadinanza.

La mattinata si è aperta alle 11 con la celebrazione della messa nella chiesa prepositurale. Al termine, il corteo ha raggiunto piazza degli Eroi, dove si sono svolte la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della corona in memoria dei caduti. Ad accompagnare la commemorazione è stata la Banda Sociale Meratese.

Nel suo intervento, il sindaco Mattia Salvioni ha ricordato innanzitutto i quattro militari italiani che hanno perso la vita nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina, impegnati in una missione internazionale di pace. “La loro scomparsa ci ricorda quanto possa essere alto il prezzo pagato da chi sceglie di servire il proprio Paese, anche lontano dai propri affetti, per contribuire alla sicurezza e alla costruzione della pace”, ha detto, esprimendo cordoglio alle famiglie e riconoscenza per il loro servizio.

Il primo cittadino ha quindi reso omaggio a tutte le donne e gli uomini che, nel corso della storia, hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità dell’Italia, consegnando alle generazioni successive “un Paese libero e democratico”, un’eredità da custodire.

Da qui la riflessione sul significato contemporaneo della difesa nazionale. Accanto alla protezione dei confini e al ruolo delle Forze armate, Salvioni ha richiamato le nuove minacce alla sicurezza, dagli attacchi informatici alla disinformazione, fino alla vulnerabilità delle infrastrutture e alla necessità di prevenire i rischi e proteggere i territori dalle emergenze.

Il passaggio centrale del discorso ha riguardato il legame tra sicurezza nazionale e benessere della comunità: “Una nazione è forte quando è capace di proteggere i propri confini e le proprie istituzioni, certamente. Ma lo è anche quando garantisce alle proprie cittadine e ai cittadini la possibilità di curarsi, quando offre alle nuove generazioni un’istruzione di qualità, quando tutela la dignità e i diritti di chi lavora, quando non lascia indietro le persone più fragili”.

Sanità, istruzione, lavoro e coesione sociale, ha sottolineato il sindaco, non sono questioni estranee alla sicurezza nazionale, ma costituiscono le fondamenta di una società democratica e unita: “Non possiamo pensare di difendere pienamente il nostro Paese senza prenderci cura, allo stesso tempo, di ciò che rende il nostro Paese una comunità libera, solidale e democratica”.