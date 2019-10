Merate celebra la Madonna del Rosario con messa e processione

La processione, accompagnata dalla banda sociale Meratese, si è conclusa in oratorio con la benedizione

Tante le persone che hanno preso parte a un appuntamento che fa parte della tradizione

MERATE – La comunità meratese ha celebrato ieri, domenica, la festa della Madonna del Rosario, copatrona della città insieme a Sant’Ambrogio. Dopo la messa solenne celebrata alle 11, si è tenuta alle 16 la processione per le vie della città con la statua della Madonna del Rosario, portata a spalla dagli alpini.

Partita dalla chiesa prepositurale, con in testa il prevosto don Luigi Peraboni, don Luca Rognone e don Arivu Mariappan, la processione si è snodata lungo via Sant’Ambrogio, via Roma, piazza Vittoria, piazza Prinetti, via Giovanni XXIII, appositamente addobbate per l’evenienza, per arrivare in oratorio dove si è tenuta la benedizione conclusiva.

La processione, a cui hanno preso parte numerose persone, a partire dagli esponenti dell’amministrazione comunale, era accompagnata dalla banda sociale meratese.