Merate, “Cena con delitto” con Dietro la lavagna

Appuntamento venerdì 12 settembre all’oratorio di Sartirana

La cena con delitto sarà animata dalla compagnia teatrale Gruppo Theatron

MERATE – Una cena con delitto per sostenere le attività di Dietro la lavagna, associazione da tempo attiva nel sostenere le scuole meratesi con un particolare riguardo all’educazione e alla formazione. L’appuntamento è per venerdì 12 settembre all’oratorio San Giovanni Bosco di Sartirana quando dalle 19.30 andrà in scena “Il mistero della Marchesa”, cena con delitto animata dalla compagnia teatrale Gruppo Theatron.

Una storia avvincente, con la marchesa Martina Colombo che apre le porte della sua villa di Sartirana per quella che sarebbe dovuta essere una cena esclusiva (con tanto di collezionista d’arte, scrittrice di gialli, medici e imprenditori presenti) e si trasforma invece nel luogo di un omicidio con i commensali chiamati a indagare per scoprire chi è l’assassino.

La cena sarà preparata con cura dallo staff dell’oratorio e intervallata dallo spettacolo teatrale, che renderà i partecipanti protagonisti dell’indagine.

Per partecipare alla cena è necessario prenotare entro il 9 settembre. Il costo è di 30 euro comprensivo di cena e spettacolo. Info e prenotazioni: Franca 335 5222614 – Marisa 333 9084258 Email: info@dietrolalavagna.it