Merate, centro chiuso al traffico: dalle 18 parcheggi liberi nelle aree intorno

MERATE – Parcheggi liberi e gratuiti dalle 18 di sabato pomeriggio per permettere ai residenti in centro e, al contempo, agli avventori da fuori di partecipare alle tante iniziative in città. L’amministrazione comunale guidata da Massimo Panzeri ha deciso di non farsi trovare impreparata alle diverse iniziative che tra domani e domenica animeranno il centro città. Manifestazioni importanti che vanno ad aggiungersi all’Holi Trip in programma però nella parte Sud di Merate, e precisamente nella zona di via Laghetto.

In centro la gara di atletica Meratenight

Dalle 18 di domani, sabato, le strade intorno a piazza Prinetti saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento di Meratenight, manifestazione sportiva giunta alla quarta edizione, promossa da Asd Merate, sezione atletica. La gara regionale, promossa in collaborazione con la Fidal regionale, prevede un circuito di 10 chilometri con l’attribuzione di diversi trofei. “Per favorire l’afflusso e ovviare i disagi abbiamo concordato che il posteggio di piazza don Minzoni sarà a sosta libera (solitamente è a disco orario, ndr) dalle 18 in avanti – ha spiegato il sindaco – . Anche in via Garibaldi si potrà parcheggiare liberamente”. Non solo, ma Panzeri ha anche deciso di prevedere la sosta gratuita nel posteggio dell’area Cazzaniga di solito a pagamento.

Domenica invece motoraduno e risottata

Anche in questo caso, la possibilità sarà garantita dalle 18. Limitazioni alla viabilità e al traffico sono previste anche per domenica quando sono in programma il motoraduno in mattinata e la risottata in piazza, a cura della Pro Loco, a partire dalle 19.