Merate Chef, buona la prima: Sartirana va in finale con il risotto alla barbabietola

Ieri, 2 giugno, la prima tappa della manifestazione culinaria itinerante tra le frazioni della città
I piatti più votati si sfideranno nella finale del 25 luglio in piazza Prinetti con Joe Bastianich ospite speciale come musicista
MERATE – Buona la prima. Esordio sartiranese per Merate Chef, la manifestazione promossa dalla Pro Loco per unire le frazioni cittadine con una sfida culinaria all’ultimo assaggio.
L’oratorio di Sartirana ha ospitato ieri, martedì 2 giugno, a pranzo, il primo appuntamento della manifestazione itinerante che toccherà tutte le frazioni della città portando in finale, sabato 25 luglio in piazza Prinetti il piatto più votato nelle singole feste organizzate grazie alla sinergia con gli oratori e le associazioni del territorio.
Un’ottantina le persone presenti, nonostante il maltempo di ieri che ha costretto gli organizzatori ad apparecchiare nel salone dell’oratorio, alla prima tappa, con la possibilità di gustare un risotto alla trota salmonata, oppure con la burola o con la barbabietola .
Presente, insieme ai volontari della Pro Loco capitanati dal tesoriere Giuseppe Papaleo e ai promotori della manifestazione, anche il sindaco Mattia Salvioni. Il piatto più votato è risultato essere il risotto alla barbabietola, con cui Sartirana proverà a conquistare la prima edizione di Merate Chef.
La manifestazione continua sabato 6 giugno a Brugarolo (area feste, dalle 18.30), domenica 7 giugno a Cassina (centro sportivo, dalle 12) per poi proseguire sabato 20 giugno a Novate (oratorio, dalle 19) e domenica 21 a Pagnano (oratorio, dalle 12) in occasione ranch del 65 esimo dell’Ac Pagnano riservando sorprese e curiosità sulle prelibatezze cucinate dai volontari per fare venire l’acquolina in bocca a tutti.
Partecipando ai vari appuntamenti sarà possibile votare il piatto con cui ogni singola frazione approderà sabato 25 luglio alla finale organizzata in piazza Prinetti a cui sarà
presente anche Joe Bastianich, volto noto di MasterChef, invitato a Merate in qualità di musicista.
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