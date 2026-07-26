Merate Chef che successo! La vittoria alla frazione Novate con i ravioli di luganega

Grande entusiasmo per la serata finale dell’evento che ha unito tutte le frazioni di Merate

Dopo la sfida culinaria spazio alla musica con il volto noto di Master Chef Joe Bastianich

MERATE – Merate Chef, un successo per la prima edizione. La gara culinaria tra le frazioni di Merate promossa dalla Pro Loco presieduta da Simona Vitali ha animato la serata finale di ieri a cui hanno partecipato tantissime persone. Dopo le tappe nelle frazioni di Sartirana, Novate, Cassina, Brugarolo e Pagnano dove sono stati votati i piatti finalisti all’interno delle sagre e feste di frazione, nel tardo pomeriggio di sabato si è tenuto l’ultimo atto.

Davanti alla fontana di piazza degli Eroi sono stati allestiti cinque stand, uno per ogni frazione, ciascuno dotato di piastra a induzione per uno show cooking seguito passo passo dal presentatore Konrad Il Brianzolo. Di fronte il tavolo della giuria formato da esperti del settore gastronomico come Theo Penati, Claudia Crippa, Lucio Morandi, Barbara Frigerio e Walter Cogliati che hanno valutato ogni piatto secondo diversi criteri, dal gusto all’impiattamento senza dimenticare l’originalità della proposta.

A vincere la prima edizione dell’evento è stata la frazione di Novate con i ravioli fatti a mano e ripieni di luganega, vino rosso e fonduta di parmigiano. Secondo posto per Cassina Fra Martino, gli ultimi a terminare la preparazione dell’elaborato piatto, le busiate ai frutti di mare. Terzo posto per la pasta alle sarde trapanesi cucinata dagli chef di Brugarolo mentre il risotto con porri, taleggio e guanciale, proposto da Pagnano, è arrivato quarto. Ultimo posto per Sartirana con il risotto alla barbabietola con fonduta di formaggio.

Raggiante la presidente della Pro Loco Simona Vitali: “Questa è solo la prima edizione di tante che verranno, perché credo che tutti si siano divertiti. L’obiettivo era quello di unire tutte le frazioni, tutte insieme a Merate. Il primo grazie va a Giacomo Ventrice, che ha lanciato l’idea diventata realtà. Un sogno che si è avverato grazie alla collaborazione di tutti. Ringrazio il mio direttivo e le associazioni che ci hanno dato una mano. Il successo raccolto oggi ci ripaga anche delle notti insonne trascorse”.

Un grande grazie è andato anche agli sponsor senza i quali la competizione che ha animato l’estate meratese sarebbe rimasta solo sulla carta. A unirsi ai ringraziamenti anche il sindaco Mattia Salvioni: “Merate Chef si è rivelata una proposta unica. Non perdiamo questo spirito di unione anche nei mesi che ci separano dalla prossima edizione”.

Al termine del momento gastronomico, la scena si è spostata poco più avanti, in piazza Prinetti, con i concerti. Ad aprire la scena, il concerto con Giovanna Turi e un repertorio vasto di musica. Dopodiché, poco dopo le 22, è toccato all’ospite più atteso, Joe Bastianich, salito sul palco allestito sotto la Torre con il suo spettacolo unplugged storytelling. “Siete davvero in tanti” le prime parole pronunciate dal volto reso famoso da Master Chef, la trasmissione a cui Merate si è ispirata per cucire il tessuto sociale tra le frazioni sfruttando la magia della cucina.