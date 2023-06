Lavori di ripavimentazione del parcheggio alle spalle del municipio

Chiuderà dal 21 al 26 giugno. Resta accessibile il parcheggio di via Cazzaniga

MERATE – Il parcheggio sul retro del Palazzo Comunale di Piazza degli Eroi, 3 di Merate resterà chiuso dal 21 al 26 giugno per lavori di ripavimentazione accesso.

Lo fa sapere il Comune di Merate. Nel medesimo periodo il parcheggio di Via Don C. Cazzaniga, rimarrà a libero accesso gratuito per la cittadinanza.