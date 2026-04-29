Merate, ciak si gira: il centro si è trasformato in un set per uno spot pubblicitario

Due le location scelte per le riprese: prima un’abitazione nella centralissima via Manzoni e poi piazza Prinetti

Le voci relative all’arrivo di attori del calibro di Raoul Bova e Luca Argentero sono risultate fake, ma non sono mancati curiosità e interesse per il centro trasformato in set cinematografico

MERATE – Il centro cittadino trasformato in un set cinematografico per girare uno spot pubblicitario di una famosa marca di yogurt. E’ successo oggi, mercoledì 29 aprile, con camion, furgoni, tecnici e attrezzature di una nota casa di produzione cinematografica che hanno fatto capolino prima in via Manzoni e poi in piazza Prinetti, richiamando l’attenzione di tante persone, meratesi e non.

Ad alimentare ulteriormente la curiosità, la notizia, passata di bocca in bocca, ma rivelatasi alla fine una vera e propria fake news, dell’arrivo in città di un attore famoso che ha preso il nome prima di Raoul Bova e poi di Luca Argentero.

Dei due attori, dal fascino ipnotico e carismatico, non si è vista, in realtà, neppure l’ombra con la campagna pubblicitaria dello yogurt affidata invece a un gruppo di giovani comparse, vestite con abiti casual dai colori sgargianti e vivaci.

Al centro della piazza è stato posizionato un tavolo da ping pong a simulare una partita tra amici. Prima di arrivare sotto la Torre le telecamere hanno registrato una parte della pubblicità anche all’interno di un’abitazione privata situata nella centralissima via Manzoni. Presente in piazza a seguire le riprese, lunghe e caratterizzata da diverse prove, anche il sindaco Mattia Salvioni.

GALLERIA FOTOGRAFICA