Merate, cinema al chiaro di luna: buona la prima in piazza Libertà

Ieri sera, giovedì, il debutto dell’iniziativa targata Pro Loco e Comune

Sono previste altre tre proiezioni in piazza Libertà a ingresso gratuito (posti contingentati causa normative anti covid)

MERATE – Settantadue posti occupati a fronte di una disponibilità di novantanove sedie. E’ il bilancio della prima serata del cinema al chiaro di luna, rassegna promossa dalla Pro Loco di Merate insieme all’amministrazione comunale. Organizzata il giovedì sera, in concomitanza con l’iniziativa dei negozi aperti ideata dall’associazione dei commercianti La nostra mela, l’iniziativa si è rivelata utile per testare piazza Libertà come location di iniziative di questo genere.

“Siamo soddisfatti – dichiara il presidente della Pro Loco Luca Codara -. Certo, ci saremmo potuti aspettare anche qualche persona in più visto che l’ingresso al cinema è gratuito. Ma è anche vero che la proiezione si è tenuta il giovedì sera e molta gente magari si è scoraggiata per paura di finire troppo tardi dovendo poi andare a lavorare la mattina dopo”.

Promossa a pieni voti la location: “La piazza è ampia e spaziosa. Per via del distanziamento sociale indotto dal Covid abbiamo predisposto il tetto massimo di 100 sedie, ma qualora queste restrizioni dovessero venire eliminate, si potrebbe raddoppiare il numero di posti”. Appuntamento quindi giovedì 23 con la proiezione di “Tutti sconosciuti” mentre venerdì 31 luglio film cult per grandi e piccini con “Il libro della giungla”. Ultimo appuntamento il 6 agosto con l’intramontabile “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Ingresso gratuito. E’ consigliata la prenotazione: info@prolocomerate.org

Anche ieri sera l’iniziativa Negozi aperti ha raccolto successo calamitando nel centro storico tante persone. Chiusa al traffico veicolare anche via Manzoni così da creare un’unica grande isola pedonale con piazza Prinetti e via Baslini con le attività commerciali aperte fino alle 22 per dare la possibilità a meratesi e non di gustarsi lo shopping serale.