Merate, cinque giornate ecologiche per ripulire la città

Si comincia il 22 maggio da Pagnano: l’invito è rivolto a tutti i cittadini

Per partecipare serve solo rimboccarsi le maniche e armarsi di tanta buona volontà

MERATE – Cinque giornate ecologiche per mettere in ordine e ripulire la città: è quanto ha in programma l’assessore all’Ambiente Andrea Robbiani che ha organizzato una serie di appuntamenti ecologici suddivisi per frazione. Si comincia sabato 22 maggio dalla frazione di Pagnano per poi proseguire il 19 giugno a Brugarolo. Dopo la pausa estiva, si tornerà il 18 settembre a Sartirana e Cassina mentre il 16 ottobre tappa a Novate per poi concludere il 20 novembre in centro. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per info contattare l’ufficio Ecologia ed Ambiente al numero 039 5915433.