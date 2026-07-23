Merate, cinque monumenti da valorizzare grazie al nuovo sistema di illuminazione

L’investimento, pari a 115mila euro, verrà cofinanziato tramite il bando dei Distretti del Commercio

E’ previsto l’utilizzo di una tecnologia laser tale da valorizzare i monumenti senza intaccarli

MERATE – La facciata di Palazzo Prinetti, la scultura “Il sole” in piazza Italia, la fontana di piazza Eroi di fronte al Comune. E poi anche il monumento ai Caduti e la fontana di piazza della Vittoria.

Sono gli elementi monumentali di pregio che l’amministrazione comunale intende ulteriormente valorizzare investendo sul miglioramento dell’illuminazione.

“Abbiamo deciso di presentare questo progetto nell’ambito del bando del Distretto del Commercio – ha precisato il sindaco Mattia Salvioni settimana scorsa in Commissione Territorio -. Siamo convinti che questo sia un ulteriore modo per valorizzare le caratteristiche del centro storico”.

Tra i siti interessati non poteva non esserci il Castello Prinetti, la cui facciata viene già utilizzata durante il periodo natalizio per le illuminazioni a tema. L’intervento andrebbe a realizzare, tramite l’installazione fissa di due pali tecnici autoportanti alti 4 metri, ancorati a terra con delle zavorre, una illuminazione mappata da puntare sulla facciata del Castello e sulla Torre con la possibilità di prevedere illuminazioni differenti a seconda degli eventi in programma.

“A livello tecnico è un bel salto perché la tecnologia laser ci permette di utilizzare i monumenti senza comprometterli – ha spiegato il primo cittadino, portando ad esempio l’illuminazione realizzata a Trento -. Anche il consumo energetico non è impattante a fronte di una notevole valorizzazione del centro storico”.

Proprio per questo, l’amministrazione comunale ha presentato il progetto al bando dei Distretti del Commercio, che finanzierà il 45% dei costi, complessivamente pari a circa 115mila euro.

L’intervento riguarda anche altri monumenti importanti della città: “La scultura del Sole, presente in piazza Italia, non è adeguatamente valorizzata e non ha un’illuminazione propria – ha aggiunto Salvioni -. Stessa cosa per la fontana di Piazza della Vittoria. Si tratta di due angoli della città che verrebbero ulteriormente messi in risalto grazie a questo investimento sull’illuminazione”.

Gli interventi riguardano anche la fontana di fronte al Comune, in piazza Eroi, su cui si intende cambiare i colori armonizzandoli al contesto e il monumento ai Caduti di fronte al Municipio, attualmente sprovvisto di proprie luci.

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