Merate: Cinzia, storica commessa del centro, vince alla Ruota della Fortuna

Stasera Cinzia proverà a difendere il titolo

Storica commessa del negozio Sangiorgio, ha sbaragliato ieri sera la concorrenza vincendo 31mila euro

MERATE – Ha vinto la bellezza di 31mila euro e stasera, giovedì, sarà nuovamente in gioco per provare a difendere il titolo di campionessa. E’ un volto noto in città quello di Cinzia, vincitrice della puntata di ieri sera della popolare trasmissione televisiva “La ruota della fortuna”.

Accompagnata negli studi televisivi Mediaset dalla sorella Sabrina, Cinzia, nota per essere stata per molti anni commessa nel negozio di scarpe e abbigliamento in pelle Sangiorgio di Piazza Prinetti, è riuscita a imporsi sugli altri concorrenti dimostrando padronanza del gioco e conoscenza dei meccanismi di funzionamento.

“E’ la nostra campionessa pensionata” ha detto raggiante il conduttore Gerry Scotti, riconoscendo alla meratese l’impegno e la dedizione profusa nel lavoro di commessa. “Tutta la mia vita lavorativa è stata lì” ha riconosciuto la stessa Cinzia, sottolineando di aver lavorato nello stesso negozio per ben 42 anni.