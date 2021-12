Merate città da 30 anni: in distribuzione la cartolina dedicata all’evento

Oggi, lunedì, la distribuzione in Municipio

Un compleanno importante da festeggiare con una cartolina speciale

MERATE – Una bella immagine di Merate vista dall’alto con in prima piano la Torre, piazza Prinetti e il cono visivo verso il palazzo del Municipio. E’ quanto raffigurato nelle cartoline realizzate per festeggiare il trentesimo compleanno della città di Merate. Dalle 14 di questo pomeriggio, l’atrio del Municipio ha ospitato l’evento con il personale delle Poste presente per consegnare le cartoline ai cittadini e realizzare, a richiesta, l’apposito annullo filatelico realizzato appositamente dalle Poste per l’occasione.

Il sindaco Massimo Panzeri ha voluto annullare personalmente le prime cartoline ai cittadini che si sono recati in Municipio nel primo pomeriggio. Insieme a lui, l’assessore alla Promozione turistica Fiorenza Albani, il direttore delle poste di Merate Pietro Buonocunto insieme ad alcuni dipendenti.

Lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dopo la manifestazione sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Merate per 120 giorni per poi essere esposto al Museo Storico della Comunicazione a Roma. Non solo. Le cartoline saranno distribuite anche nelle classi delle scuole primarie e delle medie di Merate.