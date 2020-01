Merate, collegio Villoresi: incontro con i genitori per parlare del dopo Motta

Fa ancora discutere l’improvvisa sostituzione dell’ormai ex preside del collegio Villoresi Stefano Motta

Il rettore don Sergio Massironi e il nuovo preside Danilo Piazza incontreranno venerdì i rappresentanti dei genitori. Il 14 invece ci sarà il collegio docenti

MERATE – L’obiettivo è quello di incontrare i genitori per comunicare priorità e orientamenti per il secondo semestre. Ma presumibilmente si finirà anche per parlare di una sostituzione, quella dell’ormai ex preside Stefano Motta, avvenuta l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale, che tanto ha fatto e ancora fa discutere. E’ in programma oggi, venerdì 10 gennaio, alle 18.30 l’incontro tra il rettore don Sergio Massironi e il nuovo preside, il professor Danilo Piazza, con i genitori eletti come rappresentanti di classe della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado della sede meratese del Collegio Villoresi. La comunicazione ai genitori è arrivata tramite una mail firmata dal rettore e dal preside in cui si precisa come l’appuntamento sia stato calendarizzato per “comunicare priorità e orientamenti per la seconda parte del presente anno scolastico”.

Il 14 si terrà invece il collegio docenti

Il faccia a faccia con i rappresentanti dei genitori anticiperà di qualche giorno il collegio docenti, fissato invece per martedì 14 gennaio. Anche in questo caso, all’ordine del giorno, figurano le strategie e gli obiettivi da perseguire nel secondo semestre dell’anno scolastico. Un anno che, a prescindere da tutto, resterà comunque segnato dall’improvvisa quanto ancora per molti versi oscura sostituzione del preside Stefano Motta, da quattro anni impegnato a dare slancio e visibilità all’istituto storicamente conosciuto a Merate come Dame Inglesi. Le ragioni di questa brusca sostituzione non sono ancora state infatti chiarite. Da parte sua, il Collegio Villoresi, istituto che ha la sede principale a Monza, ha semplicemente comunicato il 20 dicembre con una nota inviata alla stampa di aver scelto di porre alla guida della sede meratese il professor Danilo Piazza, già preside delle scuole medie a Monza, per favorire “un pieno coordinamento tra le due sedi, creando un dialogo costante e una sinergia in grado di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità di ciascuna di queste all’interno dell’attuale percorso evolutivo che il Collegio sta attraversando”.

Un allontanamento che fa ancora discutere

Ma c’è chi dietro questo cambio di rotta, avvenuto in corso d’anno e, tra l’altro, a poche settimane dal rinnovo delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, ha visto ben altro. A cominciare da una diversità di vedute sulla gestione della scuola tra l’ormai ex preside Motta e il rettore don Sergio Massironi, sacerdote meratese chiamato dal settembre scorso a prendere in mano le redini del collegio al posto di don Romano Crippa. Tra i casi segnalati, quello dello scontro su come gestire il caso di alcuni studenti che avevano pubblicato, su una chat di gruppo di una classe delle scuole medie, delle immagini violente e oscene, corredate da parole volgari e bestemmie con l’ex preside pronto a perseguire una linea dura e il nuovo rettore convinto della necessità di adottare misure più miti. O anche l’ipotesi, ancora tutta da valutare e studiare, di trasferire la sede del Collegio all’interno di Palazzo Prinetti, portata avanti da Motta con un sopralluogo a inizio anno scolastico nella struttura simbolo della città di Merate.