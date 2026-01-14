Merate commemora la battaglia di Nikolajewka: appuntamento venerdì 16

L’iniziativa è promossa dal gruppo alpini di Merate
Raduno alle 20 in piazza del Comune, poi la fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la messa
MERATE – Anche quest’anno il gruppo alpini di Merate commemorerà la battaglia di Nikolajewka. L’appuntamento è per venerdì 16 gennaio alle 20 davanti al Comune. Qui si raduneranno i gruppi alpini della sezione di Lecco che intendono tenere alta la memoria sulla storica battaglia avvenuta 83 anni fa in Russia.
All’iniziativa prenderanno parte anche i rappresentanti di altre sezioni testimoniando l’importanza di far memoria di quei valori, come il coraggio, la solidarietà e l’altruismo che contraddistinsero gli alpini nel gelido inverno del 1943.
Il programma della commemorazione sezionale prevede l’alzabandiera e l’onore a Caduti alle 20.10 a cui farà seguito la fiaccolata fino alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio dove verrà celebrata la messa.
La celebrazione religiosa sarà allietata dal coro Stelutis di Brivio.