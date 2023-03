Merate. Comunità energetiche, cosa sono e come funzionano: incontro il 5

La serata, promossa in Auditorium il 5 aprile, vedrà tra i relatori Paolo Arrigoni, neo presidente del Gse

L’incontro vuole fornire le informazioni principali sulle comunità energetiche rinnovabili

MERATE – Cosa sono e come funzionano le Cer, comunità energetiche rinnovabili. Se ne parlerà durante l’incontro in programma mercoledì 5 aprile alle 20.30 all’auditorium Giusi Spezzaferri del Comune. La serata vedrà come relatore l’ingegner Paolo Arrigoni, recentemente nominato alla guida del Gse, gestore dei servizi energetici, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in Italia.

Al suo fianco i portavoce di Omnicon Srl – Gruppo Sgr, l’azienda specializzata nei sistemi di efficientamento energetico che sta seguendo il Comune di Merate in questo processo.

Durante l’appuntamento verrà svolto un approfondimento sul funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili, intese come strumento di auto produzione e condivisione di energia da onti sostenibili.

Verranno quindi analizzati il funzionamento di questi strumenti e i diversi attori coinvolti, i benefici ambientali, sociali ed economici per la collettività e per i singoli cittadini, connessi alla creazione e alla nascita delle Cer.

Un argomento già discusso dal consiglio comunale con l’approvazione, all’unanimità nell’ultima seduta, dell’atto di indirizzo per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile con il coinvolgimento diretto del Comune.