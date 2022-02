Merate, con 407 voti Giusi vince il contest #amamerate

Tante le persone che hanno voluto partecipare al contest della Pro Loco #amamerate

Ha colto nel segno l’iniziativa della Pro Loco

MERATE – Con 407 voti Giusi Barbera ha vinto il contest #amamerate promosso dalla Pro Loco in occasione di San Valentino. Un’iniziativa originale, promossa in occasione della festa degli innamorati, celebrata tradizionalmente il 14 febbraio, chiedendo a meratesi e non di cercare le ghirlande di cuori disseminati nel centro della città e nelle frazioni per scattarsi una foto e provare a vincere, a suon di like, un aperitivo e una cena, rigorosamente per due.

Un concorso, tanto semplice quanto accattivante, che ha colto nel segno dando vita a una vera e propria caccia all’ultimo… like sui social. A conquistare il primo premio è stato come dicevamo Giusi Barbera, seguita da Valentina Spada con 307 voti. Per loro una cena da Miki bar. Sofia Galigani, con 274 voti, ha invece vinto un aperitivo al Cubo, mentre Federica Belloni, 215 preferenze un aperitivo dalla pasticceria Comi. Infine Marta Pendino (96), Marianna Gargano (69) e Davide Cacciatori (62) si sono aggiudicati, rispettivamente, un aperitivo da Tamandi in viale Verdi, alla pasticceria Albani e alla Casa del Caffè.