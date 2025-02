Merate, con Dietro la lavagna serata su giustizia e regole

L’incontro si terrà questa sera, venerdì, in Auditorium

Relatore sarà Francesco Castelli

MERATE – “A cosa servono le regole. La Giustizia, questa sconosciuta”: è il titolo, eloquente ed esemplificativo, dell’incontro in programma questa sera, venerdì 28 febbraio, alle 20.45 in auditorium a Merate. L’iniziativa porta la firma dell’associazione DietroLaLavagna che, in collaborazione con Sulleregole, nata nel 2010 dall’incontro tra Gherardo Colombo e un gruppo di persone interessate ai temi trattati dal saggio da cui il sodalizio ha preso nome, ha deciso di proporre una conferenza aperta a tutta la cittadinanza sui temi della giustizia, Costituzione e legalità con l’idea che l’approfondimento di questi temi contribuisca a modificare l’atteggiamento negativo che tanti hanno nei confronti delle regole.

Il relatore dell’appuntamento sarà Francesco Castelli, giurista nonché docente di diritto comparato e vice presidente dell’associazione Sulleregole. Introdurrà la serata Romano Limonta, promoter dello stesso sodalizio. Durante la serata si parlerà di società verticale e orizzontale, della corruzione come male invisibile cercando di riflettere intorno al quesito “ci sono persone che sbagliano o persone sbagliate?”.

La conferenza è a ingresso libero.