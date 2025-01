Merate: con Dote Comune un tirocinio al museo civico Ambrosioni

Le domande vanno presentate in Comune entro il 6 febbraio

Il tirocinio promosso grazie a Dote Comune si svolgerà per 12 mesi al museo civico Ambrosioni

MERATE – C’è tempo fino al 6 febbraio per presentare domanda di partecipazione al tirocinio formativo al museo civico don Ambrosioni. Il progetto avrà durata di 12 mesi e si inserisce nell’ambito del programma Dote Comune.

La domanda di partecipazione deve essere presentata via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.merate.lc.it o via Pec all’indirizzo: comune.merate@halleypec.it

oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Merate, ubicato in Piazza degli Eroi n. 3 durante gli orari di apertura.

Dote Comune è organizzato e promosso da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab e i Comuni che hanno aderito. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini. Il progetto ha una durata che varia da 3, 6, 9 o 12 mesi.

Dote Comune è un programma che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti o domiciliati in Regione Lombardia. Non possono accedere i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata. Possono partecipare invece i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e altre indennità).

È previsto un contributo mensile, che varia in base alla tipologia scelta dall’ente ospitante:

tirocinio Dote Comune 20h settimanali (indennità mensile di 400 euro)

Tirocinio Dote Comune 25h settimanali (indennità mensile di 500 euro) e la certificazione delle competenze acquisite secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia.