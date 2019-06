Con E…State a Merate torna domenica la risottata in piazza

MERATE – Prima la visita guidata alla splendida Villa Confalonieri con la visione di materiale fotografico inedito. Poi un approfondimento sulla figura del grande artista rinascimentale Michelangelo Buonarroti. E, infine, la grande risottata in piazza. E’ una domenica a tutto sprint quella promossa per il 16 giugno dalla Pro Loco Merate, scesa in pista per animare e movimentare i mesi estivi con il programma di E…state a Merate.

Doppia visita a Villa Confalonieri

Il carnet di eventi in programma domenica è per l’appunto molto ricco. Si comincia nel pomeriggio con due visite guidate alla Villa Confalonieri (ex sede del Comune) e al suo parco, alla scoperta della sua storia e di coloro che vi hanno abitato. La villa, capolavoro eclettico, mescola diversi stili che si armonizzano al suo interno in un gusto raffinato ed elegante che si traduce negli arredi, sulle pareti e nei molteplici dettagli. Per l’occasione sarà presentato del materiale fotografico inedito della Villa che la ritrae negli anni della sua costruzione e del suo massimo splendore dove si potranno ammirare le sale ornate dagli arredi, in parte ancora esistenti, tele, armi ed armature.

Conferenza su Michelangelo

Alle 17, sempre in Villa, la dottoressa Annamaria Cecchetto terrà una conferenza dal titolo “Tra Arte e Poesia: la scoperta della Parola. Uno sguardo inedito su Michelangelo” sulla figura di Michelangelo Buonarroti, illustre artista rinascimentale, pittore, scultore, che fu anche poeta.

Risottata in piazza alla sera

Dalla Villa si passerà in piazza Prinetti per prendere parte alla seconda edizione della Risottata in Piazza. L’appuntamento è alle 19 quando, all’ombra della Torre, sarà allestita per l’occasione una lunga tavolata dove, all’insegna della convivialità, si potrà gustare un ricco menù costituito da risotto al vino, prosciutto e melone, macedonia, dolce, acqua, vino, caffè. Il costo è di 17 euro per gli adulti, ridotto a 10 per i bambini. I piatti sono realizzati in collaborazione con alcuni esercizi di Merate: si ringraziano per l’occasione Ristorante La Tessitura, Magni Ortofrutta, Macelleria da Pinuccio, Pasticceria l’Ofelee, Panetteria

Tamandi, Bar Manzoni, Casa del Caffè. La risottata sarà plastic free. La Pro Loco, attenta all’ambiente, propone per la prima volta una cena con posate, piatti e bicchieri interamente prodotti in materiale biodegradabile e compostabile. Si consiglia la prenotazione presso la nostra sede negli orari di apertura poiché i posti sono limitati. Info: 335 8212430.