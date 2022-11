Merate: con Libriamoci il sindaco torna in classe per leggere ai bambini

L’iniziativa si è tenuta ieri mattina, venerdì, alla primaria di via Montello

Il sindaco Panzeri ha letto la filastrocca di Rodari “L’omino dei sogni”

MERATE – Ospite speciale ieri mattina, venerdì, alla scuola primaria di via Montello: nell’ambito dell’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” il sindaco Massimo Panzeri ha incontrato nell’aula magna gli alunni delle prime del plesso trasformandosi in lettore.

Con tanto di fascia tricolore addosso, il primo cittadino ha letto la filastrocca in rima scritta da Gianni Rodari intitolata “L’omino dei sogni”.

“Sono qui tra voi oggi per raccontarvi una storia come stimolo alla lettura” le parole di Panzeri che si è intrattenuto anche a parlare con i piccoli meratesi ricordando come Merate abbia conseguito, anche quest’anno, il titolo di Città che legge. L’iniziativa Libriamoci prevede altri appuntamenti nelle scuole la prossima settimana.