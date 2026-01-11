Merate, con l’oratorio incontri con esperti per la settimana dell’educazione

Il 20 gennaio incontro con Ezio Aceti in auditorium; il 23 confronto con Claudia Alberico e Angelo Bonfrisco in oratorio

MERATE – Due serate speciali in occasione della settimana dell’educazione 2026. A proporle sono la parrocchia di Sant’Ambrogio e l’oratorio San Giovanni Bosco e San Filippo Neri, in collaborazione con il Comune e Osgb, invitando in città relatori con grande esperienza nel campo educativo, psicologico e sportivo.

L’obiettivo è proporre una riflessione su educazione, rispetto e ascolto.

Si comincia martedì 20 gennaio con l’incontro alle 21 in Auditorium dal titolo “La bellezza dell’educare” con relatore il dottor Ezio Aceti, psicologo e psicoterapeuta, esperto in educazione e sviluppo umano. L’appuntamento intende approfondire il valore profondo dell’educazione come relazione, accompagnamento e responsabilità, accompagnando la persona nella scoperta del proprio valore e di quello degli altri. Un atto quindi di fiducia, un gesto di responsabilità e una scelta quotidiana che si fonda anche sul rispetto.

Venerdì 23 gennaio sarà invece la volta dell’approfondimento riservato in particolar modo a educatori, allenatori e dirigenti sportivi con focus sull’educare al rispetto e imparare l’ascolto. Location dell’incontro l’aula magna dell’oratorio: relatori Claudia Alberico, Direttrice Generale della fondazione don Silvano Caccia, ente gestore di 4 consultori familiari (Erba, Cantù, Lecco, Merate) e membro della commissione formativa della tutela minori della Diocesi di Milano e Angelo Bonfrisco, ex arbitro di calcio Serie A e serie B, noto anche per l’impegno come commentatore/opinionista televisivo e mediatico.

La serata intende fornire spunti pratici e concreti per promuovere ambienti educativi sani e costruttivi.