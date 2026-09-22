Merate: con Ora Basta cinema, incontri e letture sceniche verso la Giornata contro la violenza sulle donne

Al via la serie di iniziative promosse da Ora Basta in vista del 25 novembre

Appuntamenti a Merate, Robbiate e Osnago

MERATE – Mantenere alta l’attenzione sui temi dei diritti, dell’uguaglianza di genere e del contrasto ad ogni forma di violenza, partendo dalla cultura, dal cinema e dalla letteratura: sono gli obiettivi della serie di eventi promossi dalla rete di associazioni Ora Basta di Merate in vista del 25 novembre.

Il calendario autunnale si apre con due principali rassegne che coinvolgeranno Merate e i comuni limitrofi.

Rassegna Cinematografica “Quando il cinema è donna”

Si svolgerà in collaborazione con LunEssai e il Cine Teatro Manzoni di Merate la rassegna cinematografica dedicata al racconto e alla sensibilità femminile. Tutte le proiezioni si terranno al Cine Teatro di via Papa Giovanni con doppio appuntamento giornaliero, alle 15 e alle 21. Si comincia lunedì 28 settembre con “Le bambine” mentre lunedì 5 ottobre verrà prioiettato “La più piccola”. Il 12 ottobre sarà la volta di “Se solo potessi ti prenderei a calci” mentre il 19 ottobre spazio a “Il sentiero azzurro”.

“Vista dalla Luna”: incontri e letture

In calendario anche un ciclo di incontri e letture evocativamente intitolato “Vista dalla Luna. Voci e storie di donne invisibili, violate, visionarie”: questa rassegna propone tre momenti di approfondimento e spettacolo. L’iniziativa gode del patrocinio del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Leggere per gioco. Primo appuntamento sabato 3 ottobre alle 15 con l’incontro in sala civica con la giornalista Valeria Palumbo. Venerdì 23 ottobre alle 20.45 tappa nell’atrio del Municipio di Olgiate con le letture sceniche a cura dell’associazione Leggere per gioco. Infine venerdì 6 novembre, sempre alle 20.45, sarà la volta del Comune di Robbiate ospitare in sala consiliare le letture sceniche a cura dell’associazione Leggere per gioco.

“Con queste prime due manifestazioni, invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere momenti di riflessione comunitaria in preparazione alle successive iniziative previste in calendario” commentano le portavoci del gruppo Ora Basta.