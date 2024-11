Merate, con Ora Basta focus su soldi e disparità di genere con l’economista Rinaldi

Appuntamento giovedì 7 novembre alle 21 in Auditorium a Merate con la serata promossa da Ora Basta

L’economista Azzurra Rinaldi affronterà il tema sviscerato nel libro intitolato “Le signore non parlano di soldi”

MERATE – Soldi, sorellanza e disparità di genere: sono i temi che saranno affrontati giovedì 7 novembre alle 21 in Auditorium durante durante la conferenza intitolata “Le signore non parlano di soldi” che vedrà come relatrice Azzurra Rinaldi, economista femminista, direttrice della School of Gender Economics all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, dove insegna anche Economia politica.

La serata è promossa dal gruppo Ora Basta e rientra nel novero di iniziative proposte in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che mirano a sensibilizzare la comunità alla lotta contro gli stereotipi e la discriminazione di genere.

Attivista dei diritti delle donne e co-fondatrice di Equonomics per portare il tema dell’equità di genere all’interno di aziende e istituzioni, opinionista e autrice di articoli e libri sui temi del gender gap, Rinaldi ha pubblicato per Fabbri Editore il libro, da cui trae spunto il titolo dell’incontro, “Le signore non parlano di soldi, quanto ci costa la disparità di genere?” (2023) e “Come chiedere l’aumento, strategie e pratiche per darti il giusto valore” (2024).

L’autrice, attraverso una documentazione minuziosa e un ampio excursus storico, racconta e sottolinea come i soldi siano una potente lente d’ingrandimento per capire differenze di genere e disuguaglianze anche nel mondo occidentale all’apparenza emancipato. Afferma come un’economia femminista è più che mai necessaria in questo momento e pensare “femminista” è l’unica prospettiva che può aumentare il “benessere di donne e uomini insieme” e scardinare le conseguenze di millenni di inattaccabile patriarcato.

La serata è a ingresso libero.