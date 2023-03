Merate: con Ora Basta il banchetto a supporto delle ragazze afghane

Appuntamento sabato 1° aprile in piazza Prinetti

Verranno vendute piantine aromatiche per raccogliere fondi da destinare al progetto scuole segrete in Afghanistan

MERATE – Un banchetto per la vendita di piantine aromatiche per raccogliere fondi da destinare a un progetto scolastico riservato alle ragazze afghane. E’ quanto organizza il gruppo Ora Basta per sabato 1° aprile, in piazza Prinetti, dalle 9 alle 13.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con C.I.S.D.A. – Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane E.T.S, a sostengo delle studentesse e insegnanti afghane che con forza continuano a difendere il diritto allo studio. I talebani vietano alle bambine dopo i 12 anni di continuare a studiare, di lavorare, di uscire liberamente a passeggiare e di praticare sport.

OraBasta vuole così esprimere solidarietà e sostegno economico per i progetti delle scuole segrete, dove le ragazze afghane potranno proseguire gli studi e prepararsi a cambiare il loro paese.

“Con il motto “We support girls back to school” si vuole puntare i riflettori sul dramma vissuto quotidianamente da queste ragazze e ricordare e gridare con forza che “la condizione delle donne attesta il grado di civiltà raggiunto da un Paese”, come ha recentemente affermato il Presidente Sergio Mattarella” fanno sapere gli organizzatori dell’evento.