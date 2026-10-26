Merate, con Util’Autunno una proposta di cittadinanza attiva per i giovanissimi

C’è tempo fino al 30 ottobre per iscriversi al progetto rivolto ai nati tra il 2008 e il 2012

Previsto un buono di 100 euro per ciascun partecipante

MERATE – Mettersi in gioco, prendersi cura della propria città, fare nuove amicizie e realizzare interventi concreti per la comunità: sono gli obiettivi di “Util’Autunno 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Merate in collaborazione con Piazza l’Idea, Consorzio Consolida, Azienda Speciale Retesalute e l’Ambito Territoriale Sociale di Merate.

La proposta si struttura prendendo esempio dalla più nota (e blasonata) Util’Estate, proponendosi come un’esperienza di crescita e formazione per i giovanissimi. L’attività è rivolta infatti ai nati tra il 2008 e 2012, prevedendo una serie di otto appuntamenti, che si terranno dalle 15 alle 17 allo Spazio Giovani Area Cazzaniga di Merate. Gli incontri si svolgeranno il 5, 12, 19 e 26 novembre e il 3,10,15 e 17 dicembre.

A tutti i partecipanti che completano il percorso verrà riconosciuto un buono del valore di 100 euro.

Le iscrizioni vanno effettuate entro e non oltre le 12 del 30 ottobre 2026 cliccando su questo link: https://survey.lagrandecasa.net/sondaggio/index.php/733713?newtest=Y&lang=it