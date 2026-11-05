Merate, conclusi i lavori all’acquedotto in viale Cornaggia e via Trento

L’investimento complessivo è stato di più di 230mila euro

Rinnovati circa 700 metri di tubazioni e i relativi allacciamenti

MERATE – Sono terminati i lavori di rifacimento della rete acquedottistica in viale Cornaggia e via Trento. L’intervento, realizzato da Lario Reti Holding con un investimento di 230mila euro, ha permesso di rinnovare circa 700 metri di tubazioni e i relativi allacciamenti, mettendo in sicurezza una rete che aveva manifestato diverse criticità.

I lavori, avviati a luglio, si erano resi necessari dopo che alcune perdite, emerse durante gli interventi di sostituzione delle condotte del gas, avevano evidenziato il cattivo stato di conservazione delle vecchie tubazioni, causando anche alcune interruzioni del servizio idrico.

L’intervento, che ha comportato parecchi disagi alla viabilità, ha riguardato la sostituzione delle condotte esistenti e il rifacimento degli allacci delle utenze. La nuova rete è stata inoltre collocata sul lato opposto della carreggiata rispetto alle tubazioni del gas, migliorando la disposizione delle infrastrutture nel sottosuolo.

Il cantiere si è sviluppato in due fasi: prima in viale Cornaggia e successivamente in via Trento, dove gli spazi ridotti e le caratteristiche della strada avevano reso necessaria la chiusura temporanea al traffico.

Con la conclusione delle opere sull’acquedotto, resta ora da completare il ripristino definitivo delle pavimentazioni stradali. Dopo il necessario periodo di assestamento degli scavi, le asfaltature saranno realizzate in maniera coordinata da Lario Reti Holding e Lereti, così da integrare gli interventi sulle reti idrica e del gas ed evitare ulteriori sovrapposizioni.

Il rinnovo consentirà di ridurre il rischio di nuove perdite e interruzioni improvvise, migliorando l’affidabilità del servizio idrico per le utenze delle due vie.