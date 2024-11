Merate, condensa alla palestra di via Montello: “A breve i lavori sul tetto”

Dopo la rimozione del controsoffitto, effettuata in estate, dovrà essere effettuato l’intervento di isolamento del tetto

Il sindaco Salvioni: “Sono problemi che si trascinano da anni. Verranno risolti definitivamente con i lavori sul tetto”

MERATE – Ancora criticità alla palestra della scuola primaria di via Montello dove si trascinano alcuni problemi legati alla mancanza dell’isolamento sul tetto. Nei giorni scorsi, complice l’abbassamento delle temperature, si sono registrati dei piccoli problemi dovuti all’effetto di condensazione.

L’amministrazione comunale è stata subito messa al corrente dei fatti che non rappresentano però una novità: “Lo avevamo già anticipato che l’intervento sulla palestra della scuola primaria di via Montello sarebbe stato effettuato in due tempi – puntualizza il sindaco Mattia Salvioni -.Questa estate siamo intervenuti rimuovendo il controsoffitto, la cui presenza causava i problemi di infiltrazione registrati in più occasioni. Ora dovremo però effettuare l’intervento più radicale sul tetto per posizionare l’isolamento che non è stato posato al momento della realizzazione della nuova palestra”.

I lavori però si preannunciano complessi: “Dobbiamo togliere i pannelli fotovoltaici presenti, effettuare l’intervento di posa dei pannelli isolanti e poi riposizionare il fotovoltaico. Sono diverse fasi da coordinare e per questo motivo c’è bisogno di un po’ più di tempo”.

I lavori, che verranno eseguiti senza intralciare la regolare fruizione della struttura sportiva, utilizzata dalla scuola e da molte associazioni del territorio, sono stati già finanziati quest’estate durante la corposa variazione al bilancio da 170mila euro.