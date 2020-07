Merate: confermato il bonus scuola per l’acquisto di materiale didattico

La Giunta ha stanziato 30mila euro per questa misura di sostegno al diritto allo studio

Il bonus scuola prevede un contributo da 160 euro per l’acquisto del materiale didattico per gli studenti delle scuole medie

MERATE – Un bonus da 160 euro a studente (innalzato a 200 euro in caso di disabili) per sostenere economicamente i genitori alle prese con gli acquisti del materiale scolastico. E’ una misura che ricalca l’esperimento avviato lo scorso anno quella proposta dalla Giunta meratese che, conscia delle difficoltà vissute dalle famiglie anche durante l’emergenza Covid, ha deciso di promuovere nuovamente delle misure di sostegno al diritto allo studio.

Il bonus scuola

La proposta è stata portata in giunta settimana scorsa: 30mila euro l’ammontare complessivo messo a bilancio dall’amministrazione comunale che intende riservare il bonus scuola agli studenti della scuola secondaria di primo grado le cui famiglie abbiano un Isee inferiore a 40mila euro e non abbiano pendenze con il Comune per ciò che riguarda il versamento dei tributi.

Conservare gli scontrini degli acquisti

“Il bando uscirà nelle prossime settimane, ma abbiamo voluto iniziare a diffondere la notizia in modo tale che i genitori, alle prese in questi giorni con gli acquisti del materiale scolastico in vista del ritorno a scuola a settembre, possano conservare gli scontrini, necessari per la rendicontazione degli acquisti sostenuti” puntualizza l’assessore al Welfare Franca Maggioni. Oltre ai libri, il bonus coprirà anche l’acquisto di dispositivi elettronici, come tablet o pc, che si sono rilevati fondamentali per la didattica a distanza. “Invito quindi i genitori a conservare la documentazione fiscale così da poter accedere al contributo”.

Serve anche l’Isee

Promosso già lo scorso anno come misura straordinaria, il bonus non aveva ottenuto un boom di richieste anche perché, complice il fatto che la Giunta si era insediata a fine maggio, il bando era stato pubblicato solo in autunno. Le richieste si erano fermate a solo 39 (per un totale di 66 comprendendo anche il bonus sport) ben al di sotto delle previsioni iniziali della Giunta. Proprio per questo motivo, per intercettare più bisogni, l’amministrazione ha anticipato le tempistiche in modo da dare anche tempo alle famiglie sprovviste di ottenere l’attestazione Isee.

Il bando uscirà, come dicevamo, più avanti. L’intenzione è quella di confermare anche il bonus sport, ma al momento la Giunta non ha ancora deliberato nulla a riguardo.