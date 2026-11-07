Merate, controlli straordinari sul territorio con il progetto SMART: pattuglie anche di notte

La Polizia Locale aderisce all’iniziativa di Regione Lombardia: servizi aggiuntivi tra novembre e dicembre per contrastare la guida in stato di alterazione e prevenire il gioco d’azzardo

Previsto anche un agente a piedi in centro durante la chiusura dei negozi

MERATE – Rafforzare i controlli sulle strade e il presidio del territorio, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. È questo l’obiettivo dell’adesione della Polizia Locale di Merate al progetto SMART (Servizio Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), promosso da Regione Lombardia e approvato dalla Giunta comunale (con delibera n. 191 del 5 novembre 2026).

I servizi straordinari saranno effettuati in alcune serate e nelle notti tra novembre e dicembre 2026, andando ad aggiungersi alle attività serali e notturne già programmate dal Comando meratese.

L’iniziativa punta principalmente alla prevenzione e al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle giornate e alle fasce orarie caratterizzate da una maggiore mobilità notturna. Per l’edizione di quest’anno, Regione Lombardia ha inoltre ampliato il progetto, includendo specifiche attività di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo.

Sul territorio comunale saranno operative due pattuglie: una del Comando di Merate e una proveniente dagli altri Corpi di Polizia Locale che partecipano alla convenzione. I controlli comprenderanno postazioni dedicate alla circolazione stradale, con l’impiego di etilometri per gli accertamenti previsti dalla normativa, ma anche servizi dinamici di pattugliamento e monitoraggio del territorio.

Per la realizzazione del progetto, la Polizia Locale di Merate collaborerà con i Comandi di Lecco, Civate, Malgrate, Oggiono, Oliveto Lario, Valmadrera e Annone di Brianza, oltre che con la Polizia Provinciale di Lecco.

Tra le novità previste quest’anno figura anche un servizio di presidio del centro cittadino con un agente a piedi, durante l’orario serale di chiusura dei negozi.

Parallelamente ai controlli, proseguiranno nelle prossime settimane anche gli incontri di educazione e sicurezza stradale nelle scuole del territorio, già avviati nelle scorse settimane. Le attività coinvolgeranno bambine e bambini, con momenti di sensibilizzazione dedicati alle principali regole della strada, ai comportamenti corretti da adottare e al ruolo della Polizia Locale nella sicurezza della comunità.

L’adesione al progetto SMART si inserisce nel percorso di rafforzamento delle attività di prevenzione e sicurezza promosso dall’Amministrazione comunale. La collaborazione tra i diversi Comandi rappresenta inoltre un’occasione di condivisione di competenze, esperienze e modalità operative, con l’obiettivo di coordinare al meglio le risorse disponibili e affiancare il lavoro quotidiano delle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.

Infine, il Comune ricorda ai cittadini la possibilità di aderire al Controllo di Vicinato, compilando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Merate.