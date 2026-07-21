Merate, copertura telefonica in centro: con la posa degli ultimi mini router il Das è pronto a partire

Concluso l’intervento di posa del mini router del Das, Distributed Antenna System

A breve le piccole antenne a bassa potenza dovrebbero iniziare a funzionare risolvendo (o almeno si spera) i problemi di copertura telefonica in centro città

MERATE – Con la posa degli ultimi mini router in via Collegio Manzoni è terminato l’intervento del Das, Distributed Antenna System, con cui si spera di poter archiviare definitivamente i problemi di connettività telefonica che affliggono il centro storico.

I lavori, iniziati lo scorso mese di aprile e pari a un investimento da 172mila euro, sono ormai conclusi e dovrebbe mancare ormai pochissimo per l’entrata in funzione di queste piccole antenne a bassa potenza (equivalenti per potenza emessa al wi-fi di casa) che dovrebbero finalmente permettere di telefonare e navigare in internet senza problemi anche all’interno del centro città.

Ogni mini router, otto in totale quelli posizionati lungo via Manzoni, piazza Prinetti e piazza Eroi, via Trento, piazza Vittoria, via Roma e via Sant’Ambrogio, garantisce infatti una copertura di circa 180 metri andando così a colmare il vuoto presente in quella che a tutti gli effetti è attualmente una zona bianca, così come riconosciuto da Infratel e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La speranza è che i lavori, ormai al termine, possano garantire un sensibile miglioramento della copertura telefonica portando a dimenticare il disservizio finora patito da chi abita o lavora oppure si trova a transitare nel centro storico cittadino.