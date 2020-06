Merate, covid 19: l’aggiornamento del sindaco Panzeri

L’ultimo bollettino emesso dall’amministrazione comunale sulla situazione a Merate

In crescita il numero delle persone guarite. Aumentato purtroppo anche il numero delle persone morte a causa del covid 19

MERATE – E’ salito a 198, con un incremento di 4 persone, il numero di meratesi risultato positivo all’infezione da covid 19. Il sindaco Massimo Panzeri ha fornito oggi, martedì, l’aggiornamento del bollettino sanitario riguardante la città. In aumento anche il numero delle persone che si sono negativizzate (7 in più rispetto all’ultimo aggiornamento), portando quindi a 83 il numero netto dei positivi. Sono invece saliti a 25 i meratesi morti per covid 19 con un incremento di due unità. Cala infine il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva, attualmente pari a 18 con una diminuzione di 13.