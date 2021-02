Merate, Covid: contagi e quarantene in lieve aumento

Sono 674 i meratesi risultati positivi al Covid da inizio emergenza

L’invito alla prudenza del sindaco Panzeri: “Il virus è ancora presente: servono comportamenti responsabili”

MERATE – 10 contagi in più rispetto al precedente bollettino del 4 febbraio. Sono saliti a 674 i cittadini meratesi risultati positivi al Covid 19 da inizio emergenza, pari cioè al 4,56% della popolazione. Allo stato attuale, così come dichiarato dal sindaco Massimo Panzeri nell’ultimo aggiornamento, le persone positive sono 41, mentre quelle sottoposte a sorveglianza attiva, complice la messa in quarantena di una classe della scuola primaria di Sartirana e di una al liceo Agnesi, sono 39 con un incremento rispetto all’ultimo dato.

“L’ultimo aggiornamento registra un ulteriore lieve aumento dei positivi e dei sottoposti a sorveglianza attiva, evidentemente legati ai casi scolastici già segnalati” precisa Panzeri. Il sindaco aggiunge: “Il fine settimana appena trascorso, seppur segnato dal maltempo, ha evidenziato la voglia di socialità delle persone e questo è assolutamente comprensibile; rimane inteso però che il virus è ancora presente e gli atteggiamenti di tutti sono fondamentali per il suo contenimento. Rinnovo l’invito a non considerare chiusa la fase emergenziale e a mantenere pertanto comportamenti responsabili”.