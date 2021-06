Merate, Covid: in calo gli attualmente positivi e le quarantene

L’aggiornamento sulla situazione Covid in città

Il 75% dei meratesi ha ricevuto la prima dose di vaccino

MERATE – Un nuovo positivo negli ultimi 7 giorni che porta a 1014 il numero complessivo dei meratesi colpiti dal Covid da inizio pandemia. E’ l’aggiornamento fornito oggi, lunedì, dal sindaco Massimo Panzeri nel bollettino da cui si evidenzia anche come l’aumento del numero di soggetti negativizzati sia controbilanciato dalla diminuzione degli attuali positivi (22) e delle persone sottoposte a quarantena (4).

Quanto alle vaccinazioni, a oggi, risultano vaccinati con la prima dose di vaccino il 75,70% dei meratesi, pari a 9.846 persone su un target di popolazione di 13.006; a 4.765 persone è già stata somministrata anche la seconda dose.

Il sindaco ricorda: “Come stabilisce l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, da oggi decade l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

negli spazi all’aperto. L’uso della mascherina resta obbligatorio quando non può

essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o

affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone

immunodepresse. Rimane inoltre obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. Rinnovo l’invito a mantenere comunque un atteggiamento generalmente prudenziale nei comportamenti, in particolare nei luoghi pubblici”.