Merate, Covid: in calo il numero dei positivi

L’aggiornamento dell’andamento epidemiologico in città in base ai dati del 3 maggio

In calo il numero dei positivi, ma il sindaco invita alla prudenza: “Servono comportamenti responsabili”

MERATE – Sei nuovi positivi nel periodo compreso tra il 25 aprile e il 3 maggio. Fa registrare un calo la curva dei contagi in città, dove il numero di persone positive al Covid da inizio pandemia, lo scorso febbraio 2020, è salito a 986. 47 il numero delle persone purtroppo vinte dal virus. In diminuzione il numero delle persone attualmente positive, scese a 35 e di quelle in sorveglianza attiva, pari a 54, di cui 27 di età inferiore ai 20 anni.

“Il miglioramento dei dati continua, seppur non velocemente come vorremmo – commenta il sindaco Massimo Panzeri – . Aumenta la fiducia per il futuro, ma di pari passo la preoccupazione che comportamenti non adeguati possano far rimbalzare nuovamente il numero di contagi. Le immagini drammatiche che provengono da diverse parti del mondo servano da monito a tutti per non considerare ancora vinto il virus; questo senza impedirci di beneficiare delle ritrovate libertà, che potranno però essere mantenute solo con un diffuso comportamento responsabile, in particolare nei luoghi pubblici, evitando assembramenti e continuando ad indossare la mascherina”.