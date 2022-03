Merate, Covid: lieve aumento dei positivi. Oggi chiude l’hub vaccinale

Dopo settimane di calo, tornano a salire il numero di cittadini positivi al coronavirus

Ultimo giorno di apertura per l’hub vaccinale all’area Cazzaniga: in tre mesi inoculate oltre 37mila dosi

MERATE – Trentotto nuovi positivi al virus in una settimana. Torna a salire, rispetto alle settimane precedenti (la rilevazione al 7 marzo faceva registrare un incremento di positivi pari a 28 persone), il numero di persone che ha contratto il virus negli ultimi sette giorni. Un trend, quello fotografato dall’aggiornamento dei dati fornito, come ogni settimana, dal sindaco Massimo Panzeri, che rispecchia la situazione regionale e nazionale e che fa capire come la pandemia sia tutt’altro che archiviata.

“Nonostante oggi siano altre le preoccupazioni che ci affliggono, non dobbiamo considerare terminata l’emergenza pandemica” puntualizza il primo cittadino evidenziando come siano in ascesa anche i cittadini sottoposti a sorveglianza attiva, pari a 74 con un incremento di 25 rispetto a settimana scorsa. Di questi 28 sono persone di età inferiore ai 20 anni. “Questi dati inducono a mantenere un comportamento responsabile e rispettoso delle vigenti misure di contrasto alla diffusione del virus”.

Panzeri ricorda come, in esecuzione di disposizioni regionali, “oggi martedì 15 marzo, il centro vaccinale presso l’area Cazzaniga di Merate chiuderà la sua attività, in vista della fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022, con l’obiettivo di “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero” e “al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario”.

Oltre 37mila le dosi inoculate in tre mesi di attività, contribuendo in modo significativo al completamento della campagna vaccinale. “Un sincero ringraziamento va a tutti gli operatori ed ai volontari che hanno consentito l’operatività del centro”.

Alla data odierna, su una popolazione di riferimento di n. 14.380 Cittadini di Merate in età da vaccino, n. 12.191 hanno ricevuto la 1^ dose, pari al 84,77%, n. 12.961 hanno ricevuto la 2^ dose o la dose unica, pari al 90,13% e n. 10.315 hanno ricevuto la 3^dose/booster, pari al 71,73%.