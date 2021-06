Merate, Covid: vaccinato il 70% dei meratesi. Dal 28 in servizio 42 volontari all’hub Technoprobe

Hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid 9mila residenti in città

Entrano in servizio da oggi, lunedì, i 42 volontari “reclutati” dal Comune per il servizio al centro vaccinale di Cernusco

MERATE – 9mila meratesi, per la precisione 9.020, hanno ricevuto a oggi la prima dose di vaccino anti Covid. Il che vuol dire, rapportato alla popolazione residente, che il 69,71% degli abitanti si è visto somministrare una prima parte di vaccino necessaria per l’immunizzazione dal coronavirus.

Sono invece 4.266 i meratesi che hanno ricevuto anche la seconda dose completando il ciclo vaccinale.

“Con questi dati Merate si colloca tra i livelli più alti, non solo della Provincia di Lecco,

ma di tutta la Regione Lombardia” commenta con una certa soddisfazione il sindaco Massimo Panzeri.

Dati importanti che vanno di pari passo con quelli dell’andamento dell’epidemia da Covid 19 che fotografano una situazione sostanzialmente stabile da diverse settimane. Il report dei contagi, raffrontati con la settimana precedente, fa registrare solo un nuovo contagio portando a 1013 il totale dei cittadini risultati positivi al virus. Risultano attualmente positivi 24 individui mentre 6 sono poste in sorveglianza attiva perchè contatto stretto di un positivo.

Dal lunedì 28 giugno e fino a domenica 11 luglio, entreranno in servizio all’hub vaccinale di Technoprobe i 42 volontari meratesi che hanno dato la propria disponibilità a prestare servizio al centro vaccinale. “Al nostro appello avevano risposto in tanti, tra cui anche personale medico e infermieristico che è entrato già in servizio al centro, così come i volontari della Protezione civile. Ora è la volta dei volontari a cui è chiesto il servizio di accoglienza e accesso all’ingresso”.

Sabato mattina il sindaco, insieme all’assessore Franca Maggioni, li ha incontrati in Auditorium per distribuire budge e pettorina di ordinanza, nonchè le ultime informazioni pratiche in merito all’attività da svolgere: “Ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno offerto la propria collaborazione, contribuendo significativamente all’ottimizzazione del servizio”.