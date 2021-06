Merate, in oratorio il benvenuto al nuovo coadiutore don Davide Serra: “Un grande dono”

La cerimonia si è tenuta ieri, domenica, in oratorio

Ordinato sacerdote il 12 giugno in Duomo, don Davide Serra prenderà il posto di don Luca Rognone

MERATE – Prima messa ieri, domenica, per il nuovo coadiutore dell’oratorio don Davide Serra. 25 anni, nato e cresciuto in Bicocca, ordinato sacerdote il 12 giugno dall’arcivescovo monsignor Mario Delpini, don Davide è stato accolto dalla comunità meratese durante la messa celebrata in oratorio. Al suo fianco il prevosto don Luigi Peraboni e don Luca Rognone, l’attuale coadiutore in procinto di lasciare l’oratorio meratese a settembre per la parrocchia di Samarate, in provincia di Varese.

“E’ una gioia essere qui con voi e celebrare l’eucarestia” le sue prime parole, seguite da quelle del prevosto: “Siamo contenti di accogliere in mezzo a noi don Davide. Lo accogliamo nell’eucarestia perché l’eucarestia insieme, attorno all’altare, ci rende comunità e ci rende tutti fratelli e sorelle”.Dopo la lettura del brano del Vangelo da parte di don Luigi, è stato don Davide ha fornire un’interpretazione alle parole del Signore: “Gesù ci invita a credere nella luce per diventare figli della luce aprendoci alla bellezza del mondo e degli altri. Gesù punzecchia chi rimanda sempre a dopo dicendo che ci sarà tempo. Il Vangelo insomma ci provoca e ci invita ad aprire il cuore, camminando insieme nella luce”.

Al termine della messa, don Davide ha ricevuto, come omaggio, dai bambini del “suo” oratorio una collana di fiori. Da oggi (lunedì ) è stato subito arruolato per l’oratorio estivo.

“Ti spiegherò e ti racconterò tutto” la parole, accoglienti, di don Luca. “Come comunità, abbiamo ricevuto un gran dono con don Davide perché è un giovane sacerdote: siamo davvero contenti che inizi con noi il suo cammino sacerdotale”.

L’intervista rilasciata da don Davide Serra in merito alla sua ordinazione sacerdotale.