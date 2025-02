Merate, da lunedì nuova viabilità a Pagnano che “chiude” ai non residenti

Nuova ordinanza per disciplinare la viabilità nella frazione di Pagnano

L’accesso alla frazione riservato, in alcune fasce orarie, ai soli residenti per salvaguardare la sicurezza della zona e delle scuole

MERATE – Entreranno in vigore domani, lunedì 24 febbraio, le nuove disposizioni della viabilità nella frazione di Pagnano, elaborate dall’amministrazione comunale in questi mesi e tradotte nell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Davide Mondella il 20 febbraio.

Le modifiche riguardano, in particolar modo, l’accesso al centro della frazione nelle ore di punta del mattino e della sera, quando le strade della frazione vengono usate come scorciatoie per chi vuole cercare di evitare il traffico sulla Provinciale.

Non solo. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è anche quello di garantire maggiore sicurezza in prossimità delle scuole tenuto conto che l’accesso alla scuola primaria, alla scuola dell’infanzia e al micronido di Pagnano – che ospitano complessivamente circa 150 bambini – avviene attraverso strade prive di marciapiedi e percorsi pedonali protetti, esponendo i pedoni a situazioni di rischio. In questo senso si è lavorato anche in sinergia con gli istituti scolastici (l’Istituto comprensivo e l’ente educativo per l’infanzia di Pagnano) per adeguare le modalità di accesso alle scuole.

Per quello che riguarda in particolar modo la viabilità le modifiche riguarderanno via Cappelletta, via Cervi, via Lunga e via Promessi Sposi.

Dalle 7 alle 8.30 verrà istituito il divieto di transito lungo via Cappelletta dall’intersezione con via Aldo Moro fino all’intersezione con via Arnaboldi, in direzione Piazza San Carlo e in via Fratelli Cervi. In via Lunga invece lo stop alle auto sarà in vigore dalle 7 alle 9. In via Promessi Sposi le limitazioni al traffico, ovvero il divieto di transito in direzione via San Remigio, saranno operative sia al mattino (7-9) che al pomeriggio (17.30 – 20). Non solo. E’ previsto un divieto di transito anche alla strada di accesso alla palestra situata tra la scuola primaria e la scuola dell’infanzia (altezza civici n. 21/23, ingresso al parcheggio pubblico) dalle 07.45 alle 9.15, dalle 15.30 alle 15.55 e dalle 12.10 alle 12.25 (solo il mercoledì). Le limitazioni saranno in vigore nei giorni feriali (da lunedì a venerdì, esclusi i festivi) e non verranno applicate ai residenti nella frazione, ai ciclisti e in generale ai veicoli autorizzati.

L’ordinanza sarà applicata in via sperimentale per sei mesi. Durante questo periodo, il Comune valuterà eventuali modifiche e aggiustamenti per ottimizzare la viabilità e la sicurezza. Se non verranno adottati provvedimenti di revoca o modifica, le nuove regole diventeranno definitive al termine del periodo di prova.

L’amministrazione comunale ha altresì stilato un elenco di vie riconducibili ai residenti nella frazione di Pagnano.