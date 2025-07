Merate. Da lunedì riprendono le asfaltature in via XXV Aprile

I lavori, interrotti a causa del maltempo, dureranno una settimana

Possibili disagi alla circolazione

MERATE – Il comune di Merate avvisa in merito a eventuali disagi dovuti alla ripresa dei lavori di riasfaltatura di via XXV Aprile dopo l’interruzione dovuta alle piogge degli ultimi giorni. I lavori riprenderanno a partire da lunedì 28 luglio e si concluderanno nella giornata di sabato 2 agosto.

La frazione di Brugarolo sarà, quindi, interessata dai lavori da parte delle ditta esecutrice la Cazzaniga&Fumagalli. Il tratto coinvolto via XXV aprile va dalla rotatoria di via Enrico Fermi sino alla rotonda di via Sandro Pertini e via 2 giugno.