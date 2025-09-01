Merate, da oggi online il nuovo sito istituzionale bando Pnrr

Operativo da oggi, lunedì, il nuovo sito del Comune realizzato grazie ai fondi Pnrr

L’obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità e ampliare i servizi digitali offerti ai cittadini e cittadine

MERATE – Da oggi, lunedì 1° settembre, è online il nuovo sito istituzionale del Comune di Merate, rinnovato grazie al Bando Pnrr – Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” (Comuni settembre 2022).

Il progetto è stato approvato e il contributo verrà erogato dopo l’attivazione e asseverazione del sito.

Il Comune di Merate negli scorsi anni ha richiesto il contributo Pnrr destinato all’aggiornamento del portale istituzionale in conformità ai requisiti stabiliti dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. L’obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità e ampliare i servizi digitali offerti ai cittadini e cittadine, che potranno così presentare istanze, richieste e pratiche direttamente online.

Il progetto è stato affidato alla società Halley Lombardia, che ha collaborato nei mesi scorsi con la precedente e attuale Amministrazione comunale per garantire una corretta migrazione dei dati e l’attivazione del nuovo sito.

Il nuovo portale risponde alle prescrizioni molto stringenti in termini di grafica e struttura del modello “Comuni” definito da Designers Italia e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, al quale tutti gli enti che hanno partecipato al bando Pnrr si sono dovuti adeguare. Struttura, impostazione grafica, menù e principali sezioni infatti sono pressoché simili a quelli presenti negli altri Comuni italiani che hanno aderito alla misura. L’obiettivo è creare un’esperienza utente uniforme, riconoscibile e più semplice per i cittadini/e, indipendentemente dal Comune in cui si trovano a interagire.

Nella pagina principale, ovvero l’homepage, è presente la barra dei menù standard con le sezioni Amministrazione, Novità, Servizi e Vivere il Comune. E’ possibile inoltre trovare i collegamenti per la prenotazione degli appuntamenti con l’ente, effettuare le segnalazioni al Comune, consultare la newsletter.

Sono inoltre disponibili collegamenti rapidi ai servizi essenziali, come Albo Pretorio, Allerte Protezione Civile, Attuazione Misure PNRR, pagamenti tramite PagoPA, lavori pubblici e viabilità, servizi scolastici, raccolta rifiuti e sezione Amministrazione Trasparente.

E’ presente poi una sezione obbligatoria “Amministrazione” dove consultare i dettagli degli organi amministrativi, seguire le dirette streaming e visualizzare gli Orari degli uffici comunali.

Il calendario eventi – previsto anch’esso dal modello standard – permetterà di consultare facilmente tutte le iniziative in programma, con locandine e schede informative.

E’ presente poi la sezione “Argomenti in evidenza” dove accedere facilmente a pagine e sezioni quali Assistenza Sociale, 1522 – Sistema Anti Violenza ed altri.

Infine, nella parte finale della homepage del sito, la sezione “Siti tematici” raccoglie collegamenti utili (farmacie di turno, orari dei medici di base, circolazione ferroviaria in tempo reale, ANPR, SUAP, ecc.).

Nei prossimi mesi, seguirà una fase fisiologica di finalizzazione e il sito verrà aggiornato ed arricchito di nuovi contenuti, il Comune di Merate procederà inoltre alla digitalizzazione progressiva di diversi moduli utilizzati dai cittadini e cittadine per le pratiche amministrative. Questo permetterà di compilare e inviare documenti direttamente online, riducendo tempi e passaggi burocratici e rendendo più semplice e veloce il rapporto con la pubblica amministrazione.