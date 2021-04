Individuati sette punti di ritiro del sacco rosso a partire da lunedì 19 aprile

La raccolta puntuale dei rifiuti partirà dal 1° luglio: identici i giorni di ritiro e il materiale da conferire

MERATE – Sette punti di ritiro, dislocati in centro e nelle frazioni per raggiungere capillarmente la popolazione. Inizierà settimana prossima la distribuzione dei sacchi rossi, chiamati a sostituire dal 1° luglio il sacco grigio per la raccolta indifferenziata dei rifiuti.

Una modifica che non comporterà alcun cambiamento né nel giorno di ritiro dell’indifferenziata né nel materiale da conferire nel sacco, ma che segna l’avvio anche a Merate, dopo l’esempio virtuoso dei sei Comuni pilota tra cui La Valletta e Santa Maria Hoè, della sperimentazione della raccolta puntuale dei rifiuti, primo passo verso la tariffazione puntuale, meccanismo che dovrebbe premiare chi, producendo meno indifferenziata, effettua una migliore (e quindi più puntuale) raccolta dei rifiuti.

Per il ritiro dei sacchi rossi, le famiglie dovranno presentarsi con la carta regionale dei servizi dell’intestatario della Tari. Le utenze non domestiche non dotate di cassonetti potranno ritirare il kit fornendo ragione sociale e partita IVA.

Per rispondere ai quesiti e ai dubbi più frequenti Silea, la società partecipata che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti, ha elaborato delle Faq FAQ SACCO ROSSO – MISURAZIONE-PUNTUALE

Qui invece il calendario della distribuzione dei sacchi rossi:

MERATE IL CALENDARIO DISTRIBUZIONE SACCO ROSSO