Merate, dal 13 si asfalta via De Gasperi. Lavori in notturna

Il Comune aveva stanziato per l’intervento 400mila euro

Rinviato a lunedì 13 l’avvio del cantiere, in carico a Lario Reti Holding, in via Brianza – via Monte Grappa

MERATE – Inizieranno lunedì prossimo, 13 luglio, i lavori di asfaltatura di via De Gasperi, la strada che dal semaforo di Novate si allaccia a Viale Verdi.

Il Comune ha stanziato 400mila euro per il rifacimento del manto di asfalto del chilometro abbondante di strada che collega ospedale, scuole e servizi. L’intervento costerà meno alle casse comunali visto che la ditta Oggioni, che ha vinto l’appalto, ha presentato un’offerta al ribasso con uno sconto del 40%. “Abbiamo concordato di eseguire i lavori prevalentemente in fascia serale e notturna al fine di non causare disagi alla viabilità – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri – Sono lavori necessari per sistemare l’asfalto dopo i lavori ai sottoservizi effettuati lo scorso anno da Lario Reti Holding”. Il cantiere dovrebbe durare circa tre settimane, in tempo utile per la riapertura delle attività scolastiche.

Partono lunedì i lavori in via Brianza

Sul fronte dei lavori pubblici, va registrato invece il rinvio di una settimana dei lavori, in carico a Lario Reti Holding, in via Brianza e via Monte Grappa. Si comincerà quindi lunedì prossimo, 13 luglio, con la chiusura di via Brianza mentre dal 20 luglio via Monte Grappa sarà a senso unico alternato nel tratto compreso tra via Stelvio e via Sant’Antonio Da Padova.