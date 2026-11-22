102.741,35 € per la messa in sicurezza e la riqualificazione naturalistica

Gli interventi ridurranno il rischio di dissesto e favoriranno la stabilità del corso d’acqua

MERATE – Il Comune di Merate ha ottenuto un contributo di 102.741,35 € per la messa in sicurezza e la riqualificazione naturalistica del Torrente Ruschetta. Con la deliberazione n. 73 del 18 novembre 2026, il Consiglio di Amministrazione del GAL Parchi e Valli del Lecchese ha approvato la graduatoria del bando SRD12 “Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni alle foreste”, previsto dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, ammettendo a finanziamento il progetto presentato dal Comune.

L’intervento riguarda la sistemazione idraulico-forestale del torrente nel tratto a valle dello stagno di San Rocco. L’obiettivo è contrastare i fenomeni erosivi che interessano l’alveo e i versanti, migliorare la sicurezza idraulica dell’area e preservare l’equilibrio ambientale di un contesto di elevato valore naturalistico. Il progetto, predisposto dal dottore forestale Michele Cereda, prevede la rimozione delle opere degradate esistenti, la realizzazione di briglie e opere di consolidamento in legname e pietrame, il recupero delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica e il rafforzamento della vegetazione locale. Gli interventi ridurranno il rischio di dissesto, favoriranno la stabilità del corso d’acqua e aumenteranno la resilienza del territorio rispetto a eventi meteorologici sempre più intensi.

Il valore complessivo dell’opera è di 155.000,00 €, il contributo del GAL, pari a 102.741,35 € è stato concesso a fronte di un importo ammissibile di 107.647,79 €. La restante parte della spesa, sarà coperta con risorse del Comune. L’Amministrazione comunale, con il supporto degli uffici, è costantemente impegnata nella ricerca e nella partecipazione ai bandi di finanziamento sovracomunali, in ogni ambito di intervento, per intercettare risorse a beneficio della comunità e del territorio. Un impegno che, anche in questa occasione, è stato premiato e che consentirà di proseguire il percorso di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale meratese.