Merate, dal Ministero 110mila euro per il potenziamento della videosorveglianza

Si tratta di un cofinanziamento importante per poter posizionare altre nuove 30 telecamere in città

Salvioni: “Così potremo contare su una copertura strategica e diffusa, migliorando la capacità di monitoraggio e prevenzione”

MERATE – In arrivo dal Ministero 110.400 euro per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza con la posa di oltre 30 telecamere aggiuntive per il controllo e la sicurezza di tutto il territorio.

Il Comune di Merate è risultato vincitore del bando del Ministero dell’Interno grazie al quale sarà possibile realizzare un ampliamento consistente della rete di videosorveglianza, rendendola più omogenea, moderna e capillare su tutto il territorio comunale. “Grazie all’installazione di oltre 30 nuove ottiche, che si aggiungeranno alle più di 100 telecamere già operative e alle 10 in fase di installazione, la città di Merate potrà contare su una copertura strategica e diffusa, migliorando la capacità di monitoraggio e prevenzione” spiega il sindaco Mattia Salvioni.

L’intervento complessivo ammonta a 230mila euro, di cui 110.400 coperti dal Ministero grazie al bando a cui il Comune ha potuto accedere anche grazie al supporto fornito dalla Prefettura di Lecco con la stesura del patto per la sicurezza.

“Questo nuovo finanziamento si aggiunge a quello già ottenuto tramite il primo bando vinto con Regione Lombardia, grazie al quale sono attualmente in corso le operazioni di predisposizione e installazione di ulteriori 10 ottiche che verranno completate nelle prossime settimane. Parallelamente, l’Amministrazione avvierà sin da subito la progettazione esecutiva del secondo lotto finanziato dal Ministero dell’Interno, così da poter procedere all’installazione e all’attivazione delle nuove telecamere nei primi mesi del prossimo anno, compatibilmente con le procedure tecniche e amministrative richieste” rimarca il primo cittadino.

Aggiungendo: “Complessivamente, nel suo primo anno di attività, l’Amministrazione comunale ha definito progetti di videosorveglianza per circa 300.000 euro e oltre 40 nuove ottiche, confermando la volontà di investire con decisione sulla tutela del territorio e sulla sicurezza della cittadinanza“.

Salvioni ricorda anche l’iniziativa promossa dalla sua amministrazione comunale di introduzione della Vigilanza Privata a tutela del patrimonio e aree pubbliche del territorio e il recente concorso di Polizia Locale per 4 nuovi agenti che entreranno presto in servizio.