Merate, dalla Regione 148mila euro per il parco sportivo diffuso di via Allende

Il progetto del parco sportivo diffuso di via Allende ha un costo complessivo di 280mila euro

L’intervento ha ricevuto un finanziamento da parte della Regione all’interno del Bando Sport Outdoor 2021

MERATE – “Siamo particolarmente felici di questo risultato: la sinergia fra assessorati è stata determinante per raggiungere un duplice obiettivo: da un lato dotare la città di un’area sportiva unica nel suo genere e, dall’altro, valorizzare un’area verde, rendendola davvero fruibile per tutta la collettività”.

E’ un commento all’unisono quello rilasciato da Alfredo Casaletto e Andrea Robbiani, rispettivamente assessori allo Sport e all’Ambiente all’indomani della notizia relativa al finanziamento, da parte della Regione, di 148mila euro per la creazione di un parco sportivo diffuso in via Allende sul quale verrà realizzata un’area attrezzata, per attività sportive all’aperto (skyfitness).

Il progetto, il cui valore complessivo è pari a 280mila euro, anche grazie al parere favorevole ottenuto da parte del Coni nell’ottobre 2021, è rientrato infatti a pieno titolo, nelle linee di finanziamento regionali, inserite nel “Bando Sport Outdoor 2021”, che hanno per obiettivo interventi volti a promuovere la pratica sportiva all’aperto, consentendo la valorizzazione di aree verdi urbane, attraverso l’installazione di strutture permanenti che consentono la pratica sportiva all’aria aperta.