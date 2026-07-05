Merate, dalla Regione oltre 34 mila euro per il nuovo impianto fotovoltaico alla palestra della scuola Manzoni

Il finanziamento ottenuto attraverso il bando regionale RELOad-CER permetterà di installare un impianto da 81 kWp sulla palestra della scuola “A. Manzoni”

Il Comune entra nel vivo del progetto della Comunità Energetica Rinnovabile “Brianza Meratese”. L’intervento si aggiunge agli impianti già previsti all’asilo nido e alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco.

MERATE – Il Comune di Merate ha ottenuto un contributo regionale di 34.560 euro per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sulla palestra della Scuola secondaria di primo grado “A. Manzoni”. Il finanziamento è stato assegnato nell’ambito del bando RELOad-CER del Programma Regionale FESR 2021-2027, dedicato alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’intervento prevede l’installazione di un impianto con una potenza complessiva di 81 kWp, a fronte di un investimento complessivo di 263.164,65 euro. Il Comune aveva presentato una richiesta di contributo pari a 100 mila euro, ottenendo un finanziamento di oltre 34 mila euro.

Il progetto esecutivo, approvato dalla Giunta comunale nel novembre 2025 e inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, consentirà all’Amministrazione di partecipare, in qualità di produttore di energia, alla Comunità Energetica Rinnovabile “Brianza Meratese”, promossa da Fondazione Sinergia.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il sostegno ricevuto da Regione Lombardia, sottolineando come il contributo rappresenti un passo concreto verso l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico e la transizione ecologica del territorio.

Quello previsto sulla palestra della scuola “A. Manzoni” è infatti il terzo impianto fotovoltaico in fase di realizzazione a Merate. Si aggiunge a quello del nuovo modulo dell’asilo nido, finanziato con risorse del PNRR, e a quello che sarà installato presso la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Tutti gli impianti entreranno a far parte della Comunità Energetica Rinnovabile promossa da Fondazione Sinergia, della quale il Comune è socio fondatore, contribuendo così a rafforzare il modello di autoconsumo collettivo sul territorio.

L’Amministrazione ricorda inoltre che cittadini, imprese e attività del territorio possono aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile, sia come consumatori sia come produttori di energia, contribuendo alla diffusione di un modello energetico più sostenibile e condiviso.

L’assessora all’Ambiente Maria Silvia Sesana ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal Comune per rendere il patrimonio pubblico sempre più efficiente dal punto di vista energetico e ambientale.