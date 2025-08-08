Merate, dalla Sovrintendenza vincoli per la messa in sicurezza di via Cappelletta

Richiesta l’eliminazione di alcuni parcheggi e l’omogeneità tra pavimentazione della strada e quella del percorso pedonale

La nuova bozza di progetto di sistemazione di via Cappelletta verrà inviata nuovamente in Sovrintendenza

MERATE – Rendere omogenea la pavimentazione di quel tratto di via Cappelletta con il marciapiede in modo da contraddistinguerla come area pedonale e rimuovere i parcheggi presenti subito dopo l’uscita dell’oratorio (e prima della rampa) per creare uno spazio dedicato alla socialità collegato all’accesso alle scuola, all’oratorio e alla palestra.

Sono le due richieste messe nero su bianco dalla Sovrintendenza che le scorse settimane ha emesso un parere vincolante sul progetto di messa in sicurezza di via Cappelletta presentato dall’amministrazione comunale.

La questione è stata illustrata dall’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio durante l’ultima commissione territorio presentando anche il progetto modificato che verrà nuovamente sottoposto all’attenzione della Sovrintendenza.

“Abbiamo rivisto l’intervento prevedendo la colorazione dell’asfalto di rosso lungo tutto questo tratto di via Cappelletta ed eliminando i tre stalli presenti all’uscita dell’oratorio San Luigi. Resterà il parcheggio riservato ai disabili. L’accesso al parcheggio nuovo realizzato in via Bellavista sarà garantito solo da nord mentre da sud, ovvero da via Cappelletta, potranno transitare solo i mezzi di servizio”. Il percorso pedonale per collegare il parcheggio dove è situata la casetta dell’acqua e le scuole (primaria, nido e infanzia) non passerà più all’interno del cortile del plesso delle elementari, ma all’esterno con la creazione di un marciapiede per la messa in sicurezza dei pedoni.

“Questa è una nuova bozza che dovremo ridiscutere con la Sovrintendenza” le parole conclusive di Muzio che ha condiviso con i consiglieri di minoranza Massimo Panzeri e Dario Perego le perplessità relative all’affermazione della Sovrintendenza in merito agli ampi parcheggi presenti in frazione. “Sappiamo che Pagnano soffre di una cronica carenza di posti auto” ha rimarcato l’ex sindaco, sottolineando come le aree destinate alla sosta facciano registrare il tutto esaurito in occasione di tornei e manifestazioni sportive. Perego ha invece evidenziato con una punta di ironia il rischio di creare un’isola di asfalto rosso per omogeneizzare i colori delle pavimentazioni presenti.