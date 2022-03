Merate, debutto per il mercatino dell’antiquariato sotto la Torre

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, si terrà, da marzo a settembre, il secondo sabato del mese

Ben 47 gli espositori che hanno risposto all’invito con le bancarelle di antiquariato e modernariato allestite in centro

MERATE – Più di quaranta bancarelle (47 per l’esattezza gli espositori invitati) distribuite tra via Baslini e piazza Prinetti per dare vita al mercatino dell’antiquariato e del modernariato. Esordio questa mattina, sabato 12 marzo, della nuova iniziativa, denominata “Antichità sotto la torre” promossa dalla Pro Loco con l’obiettivo di rivitalizzare il centro cittadino offrendo una proposta originale e insolita, capace di calamitare la curiosità e l’interesse delle persone.

Sarà un appuntamento mensile, proposto il secondo sabato del mese dalle 9 alle 18.30 in forma sperimentale per sei mesi, in modo da capire il gradimento e l’affluenza delle persone.

“Il nostro scopo è quello di far conoscere Merate in tutte le sue potenzialità al di fuori dei comuni limitrofi” ha rimarcato la presidente Simona Vitali, presente con molti consiglieri del direttivo. Gli espositori arrivano anche da fuori regione proponendo merce di antiquariato o modernariato di diverso genere: da libri e fumetti da collezione a lampade, insegne, elettrodomestici vintage permettendo un vero e proprio viaggio con la macchina del tempo.

A curiosare tra le bancarelle anche il sindaco Massimo Panzeri che ha espresso il proprio plauso per un “progetto sperimentale che verrà promosso fino a settembre. Ci auguriamo che questa proposta venga apprezzata dai cittadini e, di riflesso, dalle attività presenti sul territorio”.